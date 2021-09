Mere

Discounter Mere: Alle nicht verkauften Waren müssen vom Lieferanten zurückgenommen werden.

Der russische Harddiscounter Mere will im nächsten Monat seine ersten drei Filialen in Frankreich eröffnen. In allen größeren Städten des Landes sind darüber hinaus Märkte geplant. Die europäische Expansion kommt indessen nur langsam voran.

