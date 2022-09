IMAGO / BELGA

Der Mere-Markt in Opwijk wurde im Juni dieses Jahres eröffnet.

Vier Monate nach der Eröffnung macht Mere seinen einzigen belgischen Laden in Opwijk dicht. Dennoch gibt sich der russische Superdiscounter optimistisch und kündigt weitere Eröffnungen in Belgien an. Aus mehreren europäischen Ländern ist Mere bereits verschwunden, in Deutschland ist der Filialist mit wenigen Märkten präsent.

