Hans-Jürgen Schulz

Die Veräußerungsauflage an SCP, 200 Mio. Euro Food-Beschaffungsvolumen an mittelständische LEH-Unternehmen abzugeben, sei erfüllt.

Der Real-Verkäufer SCP muss keine weiteren Märkte an Mittelständler verkaufen. Das Bundeskartellamt sieht die Auflage, Beschaffungsvolumen an kleinere Händler zu veräußern, als erfüllt an. Damit haben Edeka und Kaufland nun weitgehend freie Hand.

Der Real-Verkäufer SCP muss keine weiteren Märkte an Mittelständler verkaufen. Das Bundeskartellamt sieht die Auflage, Beschaffungsvol