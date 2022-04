IMAGO / Steffen Schellhorn

Spätestens 2023 gehen bei Galeria Kaufhof am Marktplatz in Halle an der Saale die Lichter aus.

Der Handelskonzern Galeria Karstadt Kaufhof zieht sich aus Halle an der Saale zurück. Laut Medienberichten werden ab Anfang 2023 beide Häuser am Marktplatz geschlossen sein. Wie es heißt, sei das Unternehmen in Abstimmung mit dem Sozialpartner hinsichtlich der Möglichkeiten für die Mitarbeiter.

