IMAGO / Jochen Tack

Das Galeria-Haus Limbecker Platz in Essen wird nun doch nicht geschlossen.

Die Streichliste beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof verkürzt sich um zwei weitere Namen. Am Unternehmenssitz Essen soll es nun ebenso weitergehen wie an einem weiteren Standort in Baden-Württemberg.

Beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sind zwei weitere Standorte gerettet. In einer der LZ vorliegenden Mail haben die Galeria-Geschäft