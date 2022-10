dm/Neumayer

Die Bestellungen werden in der Salzburger Filiale Fürbergstraße kommissioniert und den Fahrern von Pickshare zur Auslieferung übergeben.

Nach einem Test in Wien startet der Drogeriemarktbetreiber dm seinen Schnell-Lieferservice nun auch in Salzburg. Als Nächstes will der Händler die Nachbarländer Tschechien und Ungarn in Angriff nehmen.

