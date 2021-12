IMAGO / Countrypixel

Born in Germany: Lidls Schweinefleisch soll künftig nur noch von Ferkeln stammen, die in Deutschland das Licht der Welt erblickten.

Nach Aldi kündigt nun auch Lidl an, Schweinefleisch auf 5D umzustellen. Die Neckarsulmer wollen das Ziel sogar noch schneller erreichen. Bereits im 1. Quartal 2022 soll in den Regalen ausschließlich Fleisch von Schweinen liegen, die in Deutschland geboren, aufgezogen, gemästet, geschlachtet und zerlegt wurden.

