Bei dem Urteil geht es um einen Duty-Free-Shop in Tel Aviv (Symbolfoto).

Der Hamburger Travel Retail-Spezialist Gebr. Heinemann ist wegen illegaler Absprachen mit einem Wettbewerber verurteilt worden. Ein Gericht in Tel Aviv hat das Familienunternehmen dazu verpflichtet, Schadenersatz in Höhe von 23 Mio. US-Dollar plus Zinsen an einen geschädigten Partner zu zahlen. Eine Sprecherin bestätigt gegenüber der TW einen entsprechenden Bericht im Handelsblatt.

