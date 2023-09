"Aalglatt ist kein Charakter": Mit dieser Sicht auf die Dinge passt Robert Schweininger gut in die Tegut-Philosophie. Überhaupt hat der Einkaufschef der Migros-Tochter klare Vorstellungen davon, wie ein Händler gegenüber Lieferanten agieren sollte – und gegenüber Kunden.



Persönlich verhandelt Robert Schweininger nicht viel direkt mit den Lieferanten. In der Tegut-Struktur ist das die Aufgabe der Bereichsleiter. "Wenn ich verhandle, werde ich nur dann ärgerlich, wenn es zu rhetorisch wird, zu aufgesetzt, zu unnahbar." Tegut handele nachhaltig und fair, sagt Schweininger. "Fair heißt aber nicht, dass wir uns im Endeffekt hinters Licht führen lassen. Und wenn wir das merken, werden wir natürlich auch direkt."Für Schweininger gehört das zusammen: "Man ist ja privat auch nicht immer nur nett, man ist ja auch mal ärgerlich. Aalglatt ist eben kein Charakter." Mit dieser Sicht auf die Dinge passt Schweininger gut in die Tegut-Philosophie: Wer in die Fußstapfen anderer tritt, kann niemanden überholen. "Ich bin ein Charakterkopf und liebe es, wenn meine Leute es auch sind", sagt er. Je mehr, desto besser. "Das ist zwar manchmal schwieriger, aber das macht es spannend." Letztendlich seien es genau diese Leute, die die besten Ergebnisse für ein Unternehmen erzielten.Einfach soll es hingegen für die Kunden sein. So hat sich Tgut – etwa in der Eigenmarke – Beschaffungsgrundsätze auferlegt: frei von Gentechnik, künstlichen Aromen und Geschmacksverstärkern. Der Kunde soll wählen können, aber am Ende entscheidet er selbst. Ihn belehren will Schweininger damit nicht. "Wir müssen aufpassen, als Lebensmittelhändler nicht zum Oberlehrer zu werden", sagt er. "Ich finde es auch unangenehm, wenn jemand alles besser weiß." Die Kunden seien erwachsene Menschen. "Sie zu bevormunden, finde ich als Händler falsch. Wir bieten die Wahl."