tiktok.com/@rewe_de

Im Händlervergleich erreicht Rewe auf Tiktok die meisten Reaktionen. Dazu trägt auch die "RE-WG" bei.

Wie performen Edeka, Rewe, Lidl, Aldi und Co. in den sozialen Netzwerken? Die Digitalagentur Web-Netz hat in der zweiten Auflage ihres Social-Checks LEH deutliche Veränderungen zum Vorjahr festgestellt.

Wie performen Edeka, Rewe, Lidl, Aldi und Co. in den sozialen Netzwerken? Die Digitalagentur Web-Netz hat in der zweiten Auflage ihres Social-Checks