Bert Bostelmann

Konkurrenz: Mehr Marke setzt die Eigenmarkenumsätze unter Druck

Aldi Nord baut mit Macht das Markenartikelsortiment aus. Aldi Süd, früher stets Treiber bei Markenlistungen, schaut sich dagegen das Geschäft mit Marken kritischer an. So kommt es, dass einiges, was Aldi Nord ins Regal nimmt, bei Aldi Süd nur als Aktionsware auftaucht.

