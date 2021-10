Eva Trifft Fotografie

Appell: Spar-Auslandsvorstand Paul Klotz wirbt für Fachkräfte.

Spar Österreich will vor allem in Norditalien verstärkt expandieren und in weiteren Regionen Marktführer werden. Dabei steht das Handelsunternehmen allerdings vor einigen Herausforderungen, wie Spar-Auslandsvorstand Paul Klotz im LZ-Interview berichtet. Etwa die Gewinnung neuer Mitarbeiter oder freie Standorte zu finden werde schwieriger.

Spar Österreich will vor allem in Norditalien verstärkt expandieren und in weiteren Regionen Marktführer werden. Dabei steht das Hande