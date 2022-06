Spar Österreich

Jörg Pizzera (l.) übernimmt zum 1. Januar 2023 die Aufgaben von Gerhard Fritsch.

An der Marketing-Spitze von Spar Österreich bahnt sich eine Stabübergabe an: Zum Jahresende wechselt der langjährige Marketingleiter der Handelsgruppe in den Ruhestand. Sein designierter Nachfolger kommt mit reichlich Branchenerfahrung im Gepäck.

An der Marketing-Spitze von Spar Österreich bahnt sich eine Stabübergabe an: Zum Jahresende wechselt der langjährige Marketingleiter d