IMAGO / Levine-Roberts

Eröffnung einer Lid-Filiale in New York im Februar 2022.

Lidl verschlankt die Organisation in den USA. In der Verwaltung des Schwarz-Discounters in Arlington im Bundesstaat Virginia fällt nach LZ-Informationen etwa jede fünfte Stelle weg. Filialpersonal ist nicht betroffen.

