Walmart

Walmart setzt weiter auf Omnichannel und investiert in Tech.

Walmart plant den Abbau von mehr als tausend Arbeitsplätzen in einem Online-Lagerhaus in Atlanta. Für die Weihnachtssaison will der US-Einzelhandelsriese rund 40.000 Arbeiter einstellen, erheblich weniger als im vergangenen Jahr.

