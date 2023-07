Mathias Himberg

Unschlagbarer Service – E-Food-Händler Coupang liefert seine Päckchen über Nacht.

In Südkorea erobert der E-Commerce immer größere Marktanteile. Während sich Großflächen und Supermärkte noch behaupten, implodiert der traditionelle Handel. Auftakt zur LZ-Sommertour Südkorea.

Was geschieht in einem Land, in dem der Onlinehandel ein Drittel des Marktes beherrscht? Wie können stationäre Händler da noch profitab