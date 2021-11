Media-Markt-Saturn

Die umgebaute Filiale am Binnenwegplein liegt mitten in Rotterdam in einem Einkaufsviertel.

Nach einem Pilotstore in Mailand hat Media-Markt-Saturn sein zweites neues Erlebnis-Flagship eröffnet. Das "Tech Village Rotterdam" will mit vielen Marken-Shops, Eventflächen und einer permanent zugänglichen Pickup-Station die Elektronikfans in den Laden locken.

