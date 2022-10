IMAGO / Revierfoto

Obi nimmt personelle Einschnitte vor.

Der Baumarktriese Obi streicht an den zentralen Standorten in Deutschland 150 Jobs. Das gibt das Unternehmen jetzt offiziell bekannt. Davon sind vor allem Beschäftigte am Hauptsitz in Wermelskirchen betroffen.

