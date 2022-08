Neuzugang: Alfred Glander zieht als Vorstand in die Stiftungen von Erwin Müller ein.

Erwin Müller heuert den nächsten Hochkaräter an: Alfred Glander soll den Drogerieunternehmer in den Stiftungen unterstützen. Da Christian Remy geht, wird Niklas Mehnert neuer Finanzchef.

