Aldi UK

Auch Kinder reagieren beim Einkaufen öfter auf alltägliche Reize wie Geräusche, Gerüche oder helles Licht.

Fast 100 Aldi-Filialen in Großbritannien bieten von dieser Woche an stundenweise ein ruhigeres Einkaufserlebnis an. Ist die Initiative erfolgreich, soll sie auf alle Standorte im Land ausgeweitet werden. Die Idee haben auch andere Händler.

Seit Anfang dieser Woche tritt in den Aldi-Filialen in Derbyshire, Nottinghamshire, Lincolnshire und Yorkshire jeden Dienstag zwischen 18.00 und 20.3