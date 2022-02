edeka

Erste Reihe: Sebastian Kohrmann (r.) macht Straßenwahlkampf für das Franken-Gut-Werk in Hirschaid.

Die Edeka-Region Nordbayern schaltet mit mehreren Großprojekten auf Angriff. So hat sie den Volksentscheid für die Wurstfabrik in Hirschaid für sich gewonnen. Bereits im Bau befindet sich das 300 Mio. Euro teure Logistikzentrum in Marktredwitz.

