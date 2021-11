Shell/ Unternehmen

Rewe und Shell kooperieren für die Etablierung von Ladesäulen an Rewe- und Penny-Märkten.

Bis Ende 2024 will Rewe in Kooperation mit Shell und EnBW über 6000 neue E-Ladepunkte haben. Die Stationen werden bei Rewe- und Penny-Märkten aufgestellt. So könnten die Kunden beim wöchentlichen Einkauf gleich auch ihr E-Auto aufladen.

