IMAGO / Ritzau Scanpix

Too Good To Go gehört zu den bekanntesten Plattformen, die Händler oder Restaurants und Verbraucher zusammenbringen, um Lebensmittel zu retten.

Viele Verbraucher werten Apps und digitale Plattformen als wichtige Puzzleteile im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Das geht aus einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom hervor, die aber auch zeigt: Nur wenige Menschen nutzen die Angebote tatsächlich.

Im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung messen viele Menschen in Deutschland Online-Plattformen wie Too Good To Go, Etepetete oder Sirplus zwar