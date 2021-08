Bio Company

Pfandbox bei der Bio Company im Frischebereich, hier die hauseigene Linie "Take-it-easy".

Die Pfandflasche als Vorbild: Bio Company bietet seinen Kunden wiederverwendbare Mehrwegboxen im Take-away-Bereich an. Während des Pilottests verkauft der Bio-Supermarkt frische Bowls in der Box in fünf Filialen. Für September ist bereits der nächste Schritt geplant.

Die Pfandflasche als Vorbild: Bio Company bietet seinen Kunden wiederverwendbare Mehrwegboxen im Take-away-Bereich an. Während des Pilottests ve