picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Klaus-Dietmar Gabbert

Mit Streikaktionen im gesamten Bundesgebiet hat die Gewerkschaft Verdi die ersten Tarifabschlüsse erkämpft – jetzt auch in Baden-Württemberg.

In der Tarifrunde für den Einzel- und Versandhandel in Baden-Württemberg haben sich die beteiligten Parteien jetzt geeinigt. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einem guten Ergebnis. Der Abschluss tritt sofort in Kraft und gilt rückwirkend ab dem 1. April für zwei Jahre.

In der Tarifrunde für den Einzel- und Versandhandel in Baden-Württemberg haben sich die beteiligten Parteien jetzt geeinigt. Die Gewerkscha