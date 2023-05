IMAGO / Michael Gstettenbauer

Verdi fordert für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel Baden-Württemberg unter anderem eine Lohnerhöhung von 15 Prozent (Symbolbild).

In den laufenden Tarifverhandlungen für den Einzel- und Versandhandel in Baden-Württemberg haben die Beschäftigten am Dienstag zum ersten Mal die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte in mehreren Städten dazu aufgerufen.

In mehreren Städten in Baden-Württemberg haben Beschäftigte im Einzel- und Versandhandel am Dienstag gestreikt. Damit wollten sie in de