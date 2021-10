picture alliance / SZ Photo | Rainer Unkel

Warnstreiks und Kundgebungen quer durch die Republik: Verdi will im Einzelhandel höhere Löhne durchsetzen. (Symbolbild, hier bei Demo in Dortmund)

Verdi will den Handel im aktuellen Tarifkonflikt weiter unter Druck setzen: Die Gewerkschaft hat laut Medienberichten dazu aufgerufen, ein Rewe-Zentrallager in Sachsen bis Samstag zu bestreiken. Die Arbeitnehmervertreter wollen demnach erreichen, dass dies auch in den Märkten spürbar wird.

Verdi will den Handel im aktuellen Tarifkonflikt weiter unter Druck setzen: Die Gewerkschaft hat laut Medienberichten dazu aufgerufen, ein Rewe-Zentr