picture alliance / SZ Photo | Rainer Unkel

Kundgebung von Verdi in Dortmund zu den Tarifverhandlungen im Einzelhandel. (Archiv)

Im nordrhein-westfälischen Einzelhandel kündigen sich weitere Streiks an. Die Gewerkschaft und die Arbeitgeber konnten sich auch in der fünften Verhandlungsrunde nicht einigen. Das Angebot der Arbeitgeber fiel bei Verdi insbesondere an zwei Stellen durch.

Im nordrhein-westfälischen Einzelhandel kündigen sich weitere Streiks an. Die Gewerkschaft und die Arbeitgeber konnten sich auch in der f&u