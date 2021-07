IMAGO / Jürgen Heinrich

Auch für den heutigen Donnerstag hat Verdi Warnstreiks angekündigt. (Symbolbild)

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ruft die Gewerkschaft Verdi für den heutigen Donnerstag zur Arbeitsniederlegung im Einzelhandel auf. In ausgewählten Betrieben in Zeitz und Aschersleben sowie in verschiedenen Teilen Thüringens soll gestreikt werden.

