IMAGO / NurPhoto

Schon im Mai hatten sich Tausende Groß- und Einzelhandelsmitarbeiter zusammengefunden, um die Tarifverhandlungen voranzutreiben.

Im Groß- und Außenhandel werden die Streiks ausgeweitet. Die Gespräche zwischen der Gewerkschaft Verdi und den nordrhein-westfälischen Arbeitgebern blieben auch in der dritten Verhandlungsrunde ergebnislos.

In den Tarifverhandlungen für den Groß- und Außenhandel in Nordrhein-Westfalen ist die dritte Verhandlungsrunde am Dienstag ohne Erge