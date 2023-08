IMAGO / A. Friedrichs

Seit April hat Verdi bundesweit Tausende Mitarbeiter zu Warnstreiks mobilisiert. Die nächste Aktion soll am morgigen Dienstag in Bochum starten.

Verdi lässt in den Tarifverhandlungen für den Handel in Nordrhein-Westfalen nicht locker. Für Dienstag ruft die Gewerkschaft Tausende Beschäftigte zum Streik auf. Bei einer Kundgebung in Bochum soll der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke sprechen.

In den festgefahrenen Tarifverhandlungen für den Handel macht Verdi weiter Druck. Nachdem die Gewerkschaft erst in der vergangenen Woche gro&szli