IMAGO / HEN-FOTO

Verdi gibt in den Tarifverhandlungen für den Handel nicht nach und kündigt weitere Streiks an.

Nachdem die jüngsten Verhandlungen für den Handel in NRW kein Ergebnis brachten, erhöht Verdi den Druck. Für den heutigen Freitag hat die Gewerkschaft Beschäftigte in 130 Betrieben zu Warnstreiks aufgerufen. Erste Aktionen gab es schon am Vortag.

