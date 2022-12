IMAGO / Stefan Zeitz

Flink und Wolt machen gemeinsame Sache.

Der Plattformbetreiber Wolt liefert aus einem Flink-Darkstore in Berlin-Mitte Lebensmittel aus. Das gesamte Angebot der Rewe-Beteiligung ist in diesem Liefergebiet in der Wolt-App zu finden, die Preise liegen allerdings über dem Niveau des Quick-Commerce-Händlers.

