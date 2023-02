Too Good To Go

Überraschungskisten von Lidl Österreich soll es in sechs Filialen in Graz geben.

Kunden von Lidl Österreich erhalten bald in mehreren Filialen in Graz gerettete Lebensmittel zu einem geringeren Preis. Der Einzelhändler kooperiert für eine Testphase mit Too Good To Go.

