IMAGO / Political-Moments

Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ermittelt den Verbraucherpreisindex.

Der Preisauftrieb in Deutschland hat im August erneut etwas an Fahrt verloren. Nach vorläufigen Zahlen stellt das Statistische Bundesamt zum zweiten Mal in Folge einen leichten Rückgang der Inflation fest. Das gilt allerdings nicht für alle Bereiche.

Die hohe Teuerung in Deutschland hat sich im August erneut etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 6,1 Prozent über dem Niveau de