120 neue Standorte in Planung: Osteuropa, Polen und Frankreich sind die Hauptexpansionsgebiete des Tierbedarfshändlers.

Fressnapf kündigt die Expansion in vier weitere Länder an und erwartet 2023 ein zweistelliges Plus. Aufgrund sinkender Energie- und Rohstoffkosten fordert der Tierbedarfs-Marktführer zudem Preisnachlässe von der Industrie.

Fressnapf ist auf Expansionskurs. Nach einem herausfordernden Jahr rechnet der Tierbedarfshändler 2023 wieder mit einem zweistelligen Umsatzwach