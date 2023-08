Das Futterhaus / Martina van Kann

Das zum Großteil Franchise-geführte Unternehmen hat die Umsatzerwartung des ersten Halbjahres übertroffen.

Futterhaus feilt an der Eigenmarkenstrategie und will den Anteil in den nächsten Jahren steigern. Nach mehreren Preissteigerungen im vergangenen Jahr fordern die Elmshorner nun sinkende Preise.

Der Tierbedarfshändler Futterhaus will seine Marge mit dem Ausbau der Eigenmarken stärken. Der Anteil am Umsatz soll in den kommenden Jahren