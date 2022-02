Adobe Stock/aleksandar

In Deutschland ist das Kükentöten seit Jahresbeginn untersagt, Frankreich folgt zum Jahresende (Symbolbild).

Frankreich will das massenhafte Töten männlicher Küken in Legehennenhaltung bis zum Jahresende unterbinden. Bereits zum Juni sollten Halter nachweisen, dass sie an der Umsetzung des Verbots arbeiten. Neue Technologien sollen verhindern, dass männliche Küken überhaupt erst schlüpfen.

