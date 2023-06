Youtube / A Taste Of ALDI Nord

Im Rahmen der Online-Kampagne verlost Aldi Nord eine professionelle Studioaufnahme mit jeweils einem der drei Producer.

Aldi Nord will seine Marke stärker in der Hiphop-Kultur verankern und hat dafür eine Social-Media-Kampagne unter dem Motto "Gute Beats für alle" gestartet. Gemeinsam mit drei Hiphop-Produzenten will der Discounter den Nachwuchs mit einem Gewinnspiel locken.

Um die jungen Zielgruppen zu erreichen, gehen auch die Lebensmittelhändler regelmäßig auf Tuchfühlung mit der Hiphop-Kultur. Das