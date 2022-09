Sainsbury's

Die Queen bei einem Sainsbury's-Besuch.

Geschlossene Geschäfte und Flaggen auf halbmast: Unternehmen in Großbritannien erwiesen der Queen die letzte Ehre. Das Traditionskaufhaus Selfridges öffnete einige Läden nicht, Fortnum & Mason hielt die Uhr in seiner Piccadilly-Filiale an.

