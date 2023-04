IMAGO / ANP

Aldi bekommt in den Niederlanden einen zweiten Vice-CEO.

Aldi Nord holt sich für die niederländische Landesgesellschaft Verstärkung vom aufstrebenden Nonfood-Discounter Action. Pieter Rozendaal wird künftig als zweiter Vice-CEO das Top-Management unterstützen.

