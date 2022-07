IMAGO / Bihlmayerfotografie

Amazon kann weiterhin den Umsatz deutlich ausbauen, wenn auch nicht mehr zweistellig.

Die hohe Inflation und das Ende des Online-Shopping-Booms in der Pandemie machen auch Amazon zu schaffen. Dennoch wächst der Konzernumsatz kräftig weiter. So klettern die Erlöse im zweiten Quartal um 7 Prozent nach oben. Der erwartete Ergebnisrückgang fiel nicht so schlimm aus wie erwartet.

Die hohe Inflation und das Ende des Online-Shopping-Booms in der Pandemie machen auch Amazon zu schaffen. Dennoch wächst der Konzernumsatz kr&au