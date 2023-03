IMAGO / Volker Preußer

Aldi-Filiale in Mersch, Luxemburg (Symbolbild)

Überbestände von Aktionswaren belasten nicht nur hierzulande – auch im kleinen Nachbarland Luxemburg sitzt Aldi auf zu vielen Nonfood-Artikeln. Entlastung soll ein Sonderverkauf bringen, den der deutsche Discounter in einem temporären Outlet durchführt.

Aldi Nord will in Luxemburg offenbar zu hohe Lagerbestände an Nonfood-Aktionsware abbauen: Für die Dauer von rund einem Monat – v