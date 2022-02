Milliarden für die Mode: Die deutschen Einzelhändler von Bekleidung, Schuhen und Accessoires haben im Rahmen der Corona-Wirtschaftshilfen rund 2,42 Mrd. Euro bekommen. Davon entfällt der Löwenanteil von über 92 Prozent auf die Überbrückungshilfen.

Kurzarbeit kostete den Staat 42 Mrd. Euro

Insgesamt hat der Staat bisher 78 Mrd. Euro an Unternehmen ausgezahlt, die von der Pandemie besonders betroffen sind. Unterdessen ist die Debatte um Sinn und Unsinn der Hilfsmaßnahmen neu entfacht: Während der HDE eine Reform der Überbrückungshilfe verlangt, fordert das Ifo-Institut, dass die Wirtschaftshilfen Ende März auslaufen. Die deutschen Modehändler haben bislang rund 2,28 Mrd. Euro an Überbrückungshilfen erhalten. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage der TextilWirtschaft mit, nachdem die Minister für Wirtschaft und Finanzen, Robert Habeck und Christian Lindner, die sogenannten Corona-Wirtschaftshilfen der Regierung bis Ende Juni dieses Jahres verlängert hatten. Diese umfassen neben den bekannten Überbrückungshilfen, die anfangs noch November- und Dezemberhilfen hießen, auch die Neustarthilfen für Solo-Selbstständige und Härtefälle.Der Löwenanteil der Überbrückungshilfe für Modehändler floss im Rahmen des Programms Überbrückungshilfe III, und zwar knapp 2,17 Mrd. Euro. Es folgt mit großem Abstand die Überbrückungshilfe II mit 59,33 Mio. Euro. Im Rahmen der zeitlich vorgelagerten November- und Dezember-Hilfen des Jahres 2020 hat der Staat 81 Mio. Euro ausgezahlt.Die Neustarthilfe spielt im Modehandel nur eine sehr kleine Rolle. Bis zum Stichtag 10. Februar wurden lediglich 55,45 Mio. Euro überwiesen. Das entspricht lediglich 2,4 Prozent der Summe, die bis dato insgesamt innerhalb des viermal aufgelegten Hilfsprogramms an deutsche Unternehmen überwiesen wurde, nämlich fast 2,28 Mrd. Euro.An Überbrückungshilfen hat die Bundesregierung über alle Branchen hinweg rund 31 Mrd. Euro gezahlt. Davon entfielen 7,4 Prozent bzw. rund 2,28 Mrd. Euro auf Zahlungen an Modehändler. Die erst im Januar gestartete Überbrückungshilfe IV hat bislang nur zu Auszahlungen in Höhe von 101,77 Mio. Euro geführt. Davon gingen rund 1,5 Prozent (1,56 Mio. Euro) an Modehändler. Dabei handelt es sich durchweg um Abschlagszahlungen, die mehr als zwei Drittel (67 Prozent) der Antragsteller schon erhalten haben.Insgesamt hat der deutsche Staat seit Beginn der Corona-Krise etwa 78 Mrd. Euro an Corona-Wirtschaftshilfen ausgezahlt. Hinzu kommen Kredite in Höhe von 55,24 Mrd. Euro. Zu den Empfängern aus dem Modehandel gehören unter anderem der Damenmode-Filialist Orsay (33 Mio. Euro), der Schuhfilialist Ludwig Görtz (28 Mio. Euro) und der Modefilialist Adler (10 Mio. Euro ) Mit Abstand größter Kreditnehmer der Branche ist der Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof, der in zwei Schritten insgesamt 680 Mio. Euro erhalten hat. Der Best Ager-Spezialist Adler hat bereits im September vergangenen Jahres damit begonnen, seinen Kredit zurückzuzahlen.Unterm Strich belaufen sich die Corona-Wirtschaftshilfen nach Auskunft der Wirtschaftsministeriums auf 133,24 Mrd. Euro. Darüber hinaus flossen im Rahmen des Kurzarbeiter-Programms etwa 24 Mrd. Euro an Kurzarbeitergeld und rund 18 Mrd. Euro an Sozialleistungen. "Diese umfassenden Hilfen haben die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt stabilisiert und ihre Wirkung entfaltet", betont ein Ministeriumssprecher.Die Ankündigung, die Corona-Wirtschaftshilfen zu verlängern, kam nur wenige Tage vor dem Beschluss von Bund und Ländern, so gut wie alle Corona-Schutzmaßnahmen bis zum 20. März schrittweise einzustellen. Damit entfallen eigentlich die allermeisten Voraussetzungen für die Corona-Wirtschaftshilfen, da etwa der Einzelhandel dann keine Zugangskontrolle mehr durchführen muss. Es bleibt nur die Verpflichtung, eine medizinische Maske beim Shopping zu tragen.