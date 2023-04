Imago Images/Imagebroker/Joko

Begehrte Standorte: Tegut wird die übernommenen Basic-Filialen mit Flächen zwischen 400 bis 800 qm umbauen.

Tegut will Basic modernisieren. Nach einer Übergangszeit wird der zugekaufte Biohändler vermutlich auf die Marke Tegut umgeflaggt. Die Basic-Zentrale soll der Stützpunkt für die Expansion in Bayern werde die Marke Tegut umgeflaggt. Die Basic-Zentrale soll der Stützpunkt für die Expansion in Bayern werden.

Tegut beschleunigt mit Basic seine Expansion in Süddeutschland. Der Supermarktbetreiber aus Fulda baut den übernommenen Biofachhändler