In den Hochwassergebieten in NRW und Rheinland-Pfalz wird das ganze Ausmaß der Katastrophe nach und nach sichtbar.

Die Überschwemmungskatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat ganze Ortschaften überflutet, Tausende müssen vor den Wassermassen Schutz suchen. Klar, dass auch der Einzelhandel in den betroffenen Gebieten nicht verschont geblieben ist. Ein erster Blick in die Hochwasserregionen.

