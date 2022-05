IMAGO / ITAR-TASS

Die Markensymbole soll der neue Besitzer der Restaurants nicht weiter nutzen können, heißt es vom Fast-Food-Betreiber.

Nach über 30 Jahren in Russland plant McDonald's den Verkauf seiner Niederlassung in dem Land. Für den Rückzug des Fast-Food-Betreibers werden Sonderkosten in Milliardenhöhe veranschlagt.

