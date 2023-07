IMAGO / Levine-Roberts

Lidl hat eigenen Angaben zufolge "weiterhin den langfristigen Erfolg in den USA im Blick".

Nach dem Personalschnitt in der Verwaltung im Februar greift Lidl in den USA nun im Filialnetz zum Rotstift. Es geht um viel. Nach dem Personalschnitt in der Verwaltung im Februar greift Lidl in den USA nun im Filialnetz zum Rotstift. Es geht um viel.

Nach dem Personalschnitt in der Verwaltung im Februar greift Lidl in den USA nun im Filialnetz zum Rotstift. Es geht um viel. CEO Kenneth McGrath poch