IMAGO / snowfieldphotography

Glücksklee mit Schornsteinfeger-Figur in einem Gartencenter.

Das dritte Krisenjahr in Folge zehrt an der Zuversicht: Nur bei rund einem Drittel der Deutschen löst das kommende neue Jahr optimistische Empfindungen aus. Eine Mehrheit blicke hingegen eher angstvoll auf das, was 2023 für sie bereithalten könnte, so das Ergebnis zweier ähnlicher Umfragen.

