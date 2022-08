Rewe / Robert Harson

"Billa now" will mit frischen, nachhaltigen Produkten wie Billa Bio und Ja! natürlich in den Convenience-Märkte der BP-Tankstellen Akzente setzen.

Rewe International nimmt nach der Zusammenführung von Billa und Merkur in Österreich auch die BP-Tankstellenshops in Angriff. Der Handelskonzern leitet nach erster Testphase die schrittweise Umstellung von der Marke "Merkur inside" zu "Billa now" in die Wege.

